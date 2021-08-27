Van'da aşı yaptırmayan aile yoğun bakımda tedavi görüyor

Aşı yaptırmadığı için pişman olan Bedia Aşankeleş, "16 gündür bu acıyı çekiyorum ve son 5 gündür burada yatıyorum. Çok zor bir süreç. Sürekli aşı olmayı erteledim" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs vaka sayıları 20 bin bandını geçerken, vefat sayıları ise 200'lü rakamları gördü.

Yasakların ilk kaldırıldığı dönem vaka sayıları yatay bir seyirdeydi ancak vatandaşlar rehavete kapıldı.

Bu durum vaka sayılarını artırırken, aşı yaptırmayanlar ise hastalığı oldukça ağır geçiriyor.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu aşının önemine dikkat çekerken, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koronavirüs Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatan hastaların tamamı aşı olmamış kişilerden oluşuyor.

Bu kişilerden birisi olan Bedia Aşankeleş, yoğun bakımda anne ve babasıyla tedavi görüyor.

"AŞI OLMAYI HEP ERTELEDİK, HEP.."

Aynı hastanede anne ve babasıyla koronavirüs yoğun bakım servisinde tedavi gören Bedia Aşankeleş, “Maalesef aşı olmadığım için buraya düşmek zorunda kaldım. 16 gündür bu acıyı çekiyorum ve son 5 gündür burada yatıyorum. Çok zor bir süreç.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı dinlemediğim için çok pişmanım. Şu an hala nefes darlığı yaşıyorum, hala acısı geçmemiş. Sürekli aşı olmayı erteledim, ha bugün ha yarın derken sonuç bu noktaya kadar geldi.

Aşı olmamanın pişmanlığını çok kötü yaşadım. Şu an annem ve babam yoğun bakım servisinde yatıyorlar, onlar aşı olmadı. Biz ailece aşı olmamıştık zaten. Ben, annem ve babam şu an çok kötüyüz.

Üçümüzde burada yatıyoruz. 7 yaşında çocuğumu evde bırakıp geldim. Aklım fikrim çocuğumda ve lütfen herkes aşısını olsun. Aşı önemli. Nefes darlığı yaşayınca insan aşının önemini anlıyor.” dedi.

"ACI ÇEKİYORUM"

Koronavirüs yoğun bakım ünitesinde 2 gündür tedavi görmeye başlayan İpek Manto, “Burada çok acı çekiyorum. Aşı olmadığım için çok pişmanım.

Daha önceden aşı yaptırmadım, aşı olmak istediğimde ise koronavirüse yakalanmıştım. Aşı olmayan insanlar bir an önce aşılarını olmalı, aşı iyidir.” diye konuştu.

"AŞI ORANI YÜZDE 69'A YÜKSELDİ"

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Koronaviürs Yoğun Bakım Genel Koordinatörü Doktor İsmail Kızıltaş ise yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90’ının aşısız olduğunu söyledi. Kızıltaş şu ifadeleri kullandı;

“Son iki gündür 35’e yakın hastamız var. Bunlardan ikisi aşılı, diğerleri tamamen aşısız. Zaman zaman yoğun bakım servislerinde yaptığımız vizitler sırasında hastalarımızın özellikle aşı olmadıkları için hastanede yattıklarına ve pişmanlık duyduklarına şahit oluyoruz.

Aşı karşıtlığı maalesef toplumumuzun belli bir kesimi tarafından yapılıyor. Oysa bizim bu hastalıkla mücadelemizde en etkili silahımız aşı.

3 hafta öncesine göre aşı oranlarımız çok düşük bir seviyedeydi ama son günlerde bakanlığımızın saha koordinatörleri ve il sağlık müdürlüğümüzün de destekleriyle aşı oranı yüzde 69’a yükseldi.





"AYNI AİLEDEN AŞILI OLANLAR HASTALIĞA YAKALANMIYOR"

Batı oranına göre aşı oranımız hala düşük, bunu hep beraber insanları bilinçlendirip aşı karşıtlığı yapan insanların söylediklerinin gerek dışı olduğunu gösterip, aşı oranlarını yükseltmeliyiz.

Toplum bağışıklığından söz edebilmemiz için aşılama oranının yüzde 80’e çıkması gerekmektedir. Bu hastalığın solunum yoluyla bulaştığını biliyoruz. Aynı ailede ve aynı ortamda bulunan insanlardan birinin hasta olması diğerlerine bulaşmasına sebep oluyor.

Aynı aile içinde aşılı olan vatandaşlarımızın hastalığa yakalanmadığını, aşı olmayanların bu hastalığa yakalandığını görüyoruz. Koronavirüs hastalığıyla tek mücadelemiz aşıdır. Zamanında aşılarımızı yaptırıp, çevremizi bu konuda bilinçlendirip, aşı olma konusunda insanları teşvik etmeliyiz.”