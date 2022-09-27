Aşiret düğünüyle nikah masasına oturan Nudem ve Cahit çiftinin düğününe yaklaşık 2 bin kişi katıldı. İkram ve oyunlarla devam eden düğün töreninde 4 milyon TL'lik takı takıldı.

Van'da düzenlenen Gevdan aşiretinden iş adamı Abdullah Aslan'ın kızı Nudem Aslan ile Hacı Abi'nin oğlu Cahit Abi, görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Düğün törenine yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Yurt içi ve yurt dışından farklı ilerden katılım sağlanan düğün töreninde aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri gibi çok geniş bir kitle yer aldı.

4 milyon TL'lik takı takıldı

Geç saate kadar devam eden törende şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.

Toy büyüklüğünü Veysel Ürüm’ün yaptığı düğün sonunda gelin ve damada yaklaşık 4 milyon TL'lik takı takıldı.

Van'da aşiret çiftine 4 milyon TL'lik takı takıldı ViDEO

"Çok güzel bir kalabalık var"

Gevdan aşiretinden iki gencin en mutlu gününde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten toy büyüğü Veysel Ürüm, "Yaklaşık bir ay önce nişanladığımız gençlerin bugün düğün törenini yapıyoruz. Çok güzel bir kalabalık var. Gevdan aşiretinin sevilen iki ailesi olan Aslan ve Abi ailelerinin gençleri, bugün düğün töreniyle uzun bir birlikteliğe başlayacaklar. Şimdiden her ikisini canı gönülden kutluyorum." dedi.

"Farklı ülkelerden yaklaşık 2 bin kişi katıldı"

İHA'nın haberine göre, düğüne yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin katılım sağladığını ifade eden Ürüm, "Düğünümüze Türkiye’nin birçok ilinden, İran’dan, Irak’tan ve farklı ülkelerden yaklaşık 2 bin kişi katılım sağladı. Ben yurt dışından gelen dostlarımız başta olmak üzere düğüne katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.