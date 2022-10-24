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    Van'da aşiret düğününde 3 milyon 650 bin TL'lik takı takıldı

    Gıravi aşiretinden Feyaz Acar, memleketlerinde düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Yaklaşık 2 bin kişinin takıldığı düğünde takılan takılar misafirleri şaşırttı.
    • 24.10.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 12:53
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    Van'da aşiret düğününde 3 milyon 650 bin TL'lik takı takıldı

    Aşiret düğünleri tüm ihtişamıyla gündeme gelmeye devam ediyor...

    Van'da Gıravi aşiretinden Osman Elmas'ın kızı Mediha Elmas ile Gevdan aşiretinden Memet Acar'ın oğlu Feyaz Acar, görkemli bir törenle nikah masasına oturdu.

    Gevdan ve Gıravi aşiretinden iki gencin en mutlu gününde toy büyüklüğünü Umut Akay yaptı.

    2 bin misafir katıldı

    Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan da katılımın sağlandığı düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş insanları ve yaklaşık 2 bin davetli katıldı.

    3 milyon 650 bin TL'lik takı takıldı

    Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde, gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL'lik takı takıldı.

    Van da aşiret düğününde 3 milyon 650 bin TL lik takı takıldı #1

    "Düğünü bu şekilde beklemiyordum"

    Düğüne damadın amcası Erol Abi’nin davetlisi olarak katıldığını belirten İstanbullu iş adamı Ferhat Günay ise "Daha önce hiç aşiret düğününe katılmadım. Sosyal medyada görüyordum ama bu şekilde beklemiyordum. Gevdan aşiretine davetleri için teşekkür ediyorum. Van’da bulunmaktan son derece mutluyum. Çok güzel ve eğlenceli geçiyor." dedi.

    Van da aşiret düğününde 3 milyon 650 bin TL lik takı takıldı #2

    "İlk defa bir aşiret düğününe katılıyorum"

    İHA'nın haberine göre, düğüne Kosova’dan katılan Sevil Balkan da, "İlk defa bir aşiret düğününe katılıyorum. Çok muhteşem ve güzel geçiyor. Çok beğendim. Bu yörenin insanları ve düğünleri çok güzeldir." ifadelerini kullandı.

    Van da aşiret düğününde 3 milyon 650 bin TL lik takı takıldı #3

    Van da aşiret düğününde 3 milyon 650 bin TL lik takı takıldı #4

    Van da aşiret düğününde 3 milyon 650 bin TL lik takı takıldı #5

    Van da aşiret düğününde 3 milyon 650 bin TL lik takı takıldı #6

    Van da aşiret düğününde 3 milyon 650 bin TL lik takı takıldı #7


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