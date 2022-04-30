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    Van'da balık göçü yaklaşırken, martılar da atağa geçti

    Üreme göçüyle birlikte yüz binlerce inci kefalinin hareket etmesine sayılı günler kala, martılar dere yataklarında yoğunluk oluşturdu.
    • 30.04.2022 - 14:52
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    Van'da balık göçü yaklaşırken, martılar da atağa geçti

    Dünyada bir tek Van Gölü'nde bulunan inci kefali balığı için av yasağı ilan edildi.

    15 Nisan-15 Temmuz'da üreme dönemleri olan inci kefalleri için getirilen av yasağı sürecinde göç gerçekleşiyor.

    İnci kefalleri, bu dönemde gölden çıkarak tatlı sulara göç ediyor.

    Su akışının tersine yüzüyor

    Üremek için yoğun çaba sarf eden balıklar, uçarcasına suyun akışının tersine yüzüyor. Yoğun üreme göçüne sayılı günler kalırken, martılar da bölgeye gelmeye başladı.

    O anları fotoğraflıyor

    Her yıl Erciş ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan balık bendine gelerek hem balıkları hem de avlanan martıları görüntüleyen fotoğrafçı Ferzande Coşar, Deli Çay'da görsel güzelliğin yakın zamanda başlayacağını söyledi.

    "Gözlem yapmak isteyenlere büyük imkan sunuyor"

    DHA'ya konuşan Çoşar, "Martıların nöbet tutmaya başlamaları da ilginç görüntüler oluşturuyor. Av yasağı ve alınan tedbirler göldeki balık popülasyonunu artırdı. Bu durum gözlem yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenlere de büyük imkan sunuyor. Ben de burada martıların balıklarla olan mücadelesini fotoğraflayıp, sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum" dedi.

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