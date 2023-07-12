Van'da balıkçılar 15 Temmuz'da 'vira bismillah' diyecek Van'da balıkçılar 90 gün aradan sonra "vira bismillah" demeye hazırlanıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İnci kefalinin neslini koruması için 15 Nisan'da başlayan av yasağı 15 Temmuz'da sona erecek.

Van'da balıkçılar, 90 gün sonra "vira bismillah" diyerek ağlarını Van Gölü'ne bırakacak.

Yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan-15 Temmuz'da Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla uygulanan av yasağının bitmesine sayılı günler kaldı.

Balıkçılar 90 gün sonra tekrar avnalabilecek

Geçimlerini balıkçılıkla sürdürenler, 90 gün sonra hazırlıklarını tamamlayarak ilk ağlarını göle bırakmak için gün sayıyor.

Av yasağı sürecinde tekneler onarıldı, ağlar yenilendi

Yasak nedeniyle teknelerini iskele ve marinalara çeken, Van'ın Erciş, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye, İpekyolu ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerindeki balıkçılar, bu sürede ağlarını yeniledi, teknelerinin bakım ve onarımını yaptı.

"İnşallah yeni sezon bereketli geçecek"

Balıkçılardan İbrahim Aslan, bu yıl yasak süresince inci kefalinin çok iyi korunduğunu söyledi.

"Balıkçılar bereketli bir sezon bekliyor"

Bereketli bir sezon beklediklerini anlatan Aslan, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

Yasaklara uyarak inci kefalinin neslini koruduk. 15 Temmuz'da av yasağı sona erecek. Teknelerimizi onardık, boya ve diğer işlemlerini tamamladık. Ağlarımızı diktik. İnşallah yeni sezon çok iyi geçer.

"Koruma çalışmaları sayesinde balığın arttığını düşünüyoruz"

Atilla Dağdelen de av yasağının uygulandığı tarihlerde teknelerde tamirat yaptıklarını belirterek, şu bilgileri aktardı: