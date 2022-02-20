Van'da besiciler, zorlu kış şartlarında mücadele ediyor

Van'da besiciler, zorlu kış şartlarında mücadele ediyor

Karla kaplı coğrafyada hayvanlarının bakımını yapan besiciler, mesailerini akşam saatlerine kadar sürdürüyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinin yüksek kesimlerinde yaşayan besiciler, çetin kış şartlarına göğüs geriyor.

Besiciler, bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği kırsal mahallelerde hayvanlarının bakımını yapmaya devam ediyor.

KAR ÜZERİNDE YEM VERİYORLAR

Yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ağıllarda bakan besiciler, gün içerisinde çıkardıkları hayvanlarına kar üzerinde yem veriyor.

İlçeye 75 kilometre uzaklıktaki Çepkenli ve Topçudeğirmeni mahallelerinde de günün ilk ışıklarıyla işe koyulan besiciler, at ve eşeklerle taşıdıkları otları, köyün uzağına götürüyor.

BESİCİLERİN ZORLU MESAİSİ

Otları, ezdikleri karın üzerine seren çiftçiler, ağılda beklettikleri hayvanlarını bu alana getirerek gün boyunca yemliyor.

Besiciler, akşam saatlerinde koyunlarını yeniden ağıla götürüyor.