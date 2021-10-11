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    Van'da bir kişi tilkileri besleyerek tavuklarını kurtardı

    Van'ın Özalp ilçesinde alabalık restoranı işleten Fikret Öngör, 14 tavuğunu yiyen 2 tilkiyi besleyerek, diğer hayvanlarının zarar görmesini engelledi.
    • DHA
    • 11.10.2021 - 17:23
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 17:31
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    Van'da bir kişi tilkileri besleyerek tavuklarını kurtardı

    Van'ın Özalp ilçesi Mollahasan Mahallesi'nde restoran işleten Fikret Öngör, iş yerinin bahçesine gelen 2 tilkinin beslediği tavukları yemesiyle çözüm arayışına girdi.

    TAVUKLARI İÇİN TİLKİLERİ BESLEDİ

    Tavuklarının zarar görmemesi için Öngör, tilkileri restorandan artan yiyeceklerle beslemeye başladı.

    "ADLARINI GÜLO VE RÜZGAR KOYDUM"

    Tilkiler için restoranın bahçesinde yuva yaptığını belirten Öngör, "Yaklaşık bir yıldır, bu iki tilkiyi ellerimle besliyorum. İlk başlarda bahçede baktığım 14 tavuğumu yediler. Aç olduklarını gördüm, tilkilere balık artıkları vermeye başladım. Bir süre sonra bana alıştılar. Onları çok seviyorum. Kimsenin zarar vermemesi için de yerin altını kazarak bahçeye yuva yaptım. Adlarını da 'Gülo' ve 'Rüzgar' koydum." dedi.

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