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    Van'da caddeler sessizliğe gömüldü

    Tam kapanma kararının başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 10:48
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    Van'da caddeler sessizliğe gömüldü

    Perşembe günü başlayan tam kapanma kararı 17 Mayıs'a kadar uygulanacak. Vakaların azaltılması için uygulanan bu karara, kentte büyük oranda uyuluyor.

    VAN SOKAKLARI SESSİZ

    Tam kapanma uygulamasının üçüncü gününde Van’ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim.

    Cadde ve sokaklar kısıtlamadan muaf olanlara kalırken, polis ekipleri ise birçok noktada denetimlerini sürdürüyor.

    Van da caddeler sessizliğe gömüldü #1

    Van da caddeler sessizliğe gömüldü #2

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