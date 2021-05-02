Van'da caddeler sessizliğe gömüldü

Tam kapanma kararının başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Perşembe günü başlayan tam kapanma kararı 17 Mayıs'a kadar uygulanacak. Vakaların azaltılması için uygulanan bu karara, kentte büyük oranda uyuluyor.

VAN SOKAKLARI SESSİZ

Tam kapanma uygulamasının üçüncü gününde Van’ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim.

Cadde ve sokaklar kısıtlamadan muaf olanlara kalırken, polis ekipleri ise birçok noktada denetimlerini sürdürüyor.



