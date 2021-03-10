Van’da çığ bölgesindeki koruculara eğitim verildi

Olası bir çığ faciasında ekiplerin bölgeye geç ulaşmaları ihtimali üzerine güvenlik korucularına eğitimi verildi.

Van’da bulunan çığ bölgelerine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) Projesi kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çığ bölgelerinde fizibilite çalışması yaptı.

Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Muradiye ilçeleri çok riskli bölge olarak sınıflandırıldı. 4 ilçede görevli 200 güvenlik korucusu, belli eğitimlere tabi tutuldu.

ERKEN MÜDAHALE AMAÇLANDI

Eğitimlerde, olumsuz hava koşullarının hakim olduğu bir durumda meydana gelecek çığ faciasında, AFAD ekiplerinin bölgeye ulaşmasında gecikme olma ihtimalinde korucuların olaya daha erken müdahale edebilmesi amaçlandı.

2 BİN RAKIMDA EĞİTİM ALDILAR

Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nin zirvesinde güvenlik korucularına bu kapsamda eğitim verildi.

“KORUCULAR BÖLGEYİ BİLİYOR”

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, vatandaşların mümkün olduğu kadar kısa sürede çığ altında kurtarılmasına yönelik çalışma yaptıklarını belirterek şu sözleri kaydetti:

“Toplam 4 ilçemizde 50’şer güvenlik korucusu olmak üzere bir proje gerçekleştirdik. İlk olarak Bahçesaray ekibiyle başladık. Çatak ilçesinin ardından Başkale ekibimizle devam ediyoruz. Daha sonra Muradiye ilçemizle bu süreci tamamlayacağız. Güvenlik korucularının avantajı; bölgeyi biliyor ve o bölgede ikamet etmesidir. Coğrafyaya hakim olan güvenlik korucularının o bölgede yaşıyor olması da tecrübeleri açısından önemlidir. Biz onlara profesyonel anlamda birkaç dokunuş yapıyoruz. Çığ rotalarından insanların risksiz bir şekilde nasıl hareket etmeleriyle alakalı bilgiler vermeye gayret ediyoruz. Profesyonel olarak bu işi bilmeyenlerin alana girmemeleriyle alakalı uyarılarda bulunuyoruz.”

“KAR PROFİLLERİ İNCELENİYOR”

İzmir Bölgesi Doğada Arama Kurtarma Eğitmeni Sadık Kardaş toplam 200 personelin çığ eğitimi alacağını belirtti.

Kardaş,“Kürek dayanım testi, kürek çekme testi, kayan blok testi olmak üzere ilk etapta kar profilleri inceleniyor. Daha sonra çığ bölgesinden güvenli geçiş, bölgedeki hareketler veya mevcut kazazede ne şekilde bulunur şeklinde çalışmalar yapılıyor.” şeklinde bilgiler verdi.

Profesyonel eğitim almaktan memnun olan güvenlik korucuları, bir daha çığ facialarının yaşanmamasını temenni etti.