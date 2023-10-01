Van'da çocukların uçurtma eğlencesi "1 Ekim Dünya Çocuk Günü" dolayısıyla düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar, kendilerine dağıtılan uçurtmalarla doyasıya eğlendi.

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AA & Ensonhaber

Van Kalesi'nin arka kısmında bulunan Hüsrev Paşa Camisi yanındaki alanda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen şenlikte yüzlerce çocuğa rengarenk uçurtmalar dağıtıldı.

Aileleri ile alanda eğlenen çocuklar, Van kedisi, Van Gölü Canavarı ve çizgi film karakterlerinin resimlerinin bulunduğu uçurtmaları da uçurarak gökyüzünü renklendirdi.

Etkinlik alanını ziyaret eden Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, gazetecilere, renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, çocukların keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Etkinliğe ilginin yoğun olduğunu belirten Çelikel, şunları kaydetti:

Geçen seneki etkinlikte 3 bin uçurtma dağıttık. Bu yıl ki etkinliğimizi 6 bin uçurtmayla gerçekleştirdik. Ailelerin çocuklarıyla güzel geçirmelerini istiyoruz. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere çok önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın kaliteli zaman geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

Etkinliğe kızıyla katılan Neslihan Karaaslan ise etkinlikte çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini ifade ederek, "Uçurtma uçurarak, oyunlar oynayarak güzel vakit geçiyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

13 yaşındaki Esmanur Karaaslan da "Eğleniyoruz. Uçurtma uçurduk. Etkinliğin her yıl düzenlenmesini istiyoruz. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.