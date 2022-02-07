Van'da donan şelaleden kartpostallık görüntüler

Muradiye Şelalesi, soğuk hava koşulları nedeniyle kısmen dondu. İlgi çekici görüntüler oluşturan şelaleye gelen yerli ve yabancı turistler, manzaranın keyfini çıkardı.

Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim farklı güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, soğuk havaların etkisiyle kısmen donarak yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakıyor.

Gelen ziyaretçiler 18 metre yükseklikten akan şelale karşısında bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

"MEMLEKETİMİZİN VAZGEÇİLMEZİ"

Şelaleye gelen Yakup Demiray isimli vatandaş, şelalenin her mevsimde ayrı güzel olduğunu belirterek, “Memleketimizin vazgeçilmezi, şu anda şelalemiz donmuş durumda. Çok güzel bir görüntü sergiliyor. Tüm vatandaşlarımızı, dostlarımızı özellikle kış ayında şelalemizi gelip görmelerini tavsiye ederiz.” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda Muradiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen 4,5 milyon TL bütçeli projeyle şelale bölgesinde seyir terasları, yürüyüş yolları, aydınlatma, park alanları, kafeterya gibi birçok yeni düzenleme yapılmıştı.