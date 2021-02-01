Van'da donarak ölen yavrusunun başından ayrılmadı

Van'da, ölen yavrusunun başında saatlerce kar altında bekleyen anne köpek, görenleri duygulandırdı. Eksi 20 derece dondurucu soğukta yatan köpek, zaman zaman yavrusunu yalayıp, kokladı.

Van'ın ​Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde, bir sokak köpeğinin yavrusu donarak öldü.

Anne köpek, saatlerce yavrusunun başında bekledi.

Eksi 20 derece olan dondurucu soğukta yavrusunun başından bir an olsun ayrılmayan köpek için mahalleli yiyecek bıraktı.

Anne köpek, ölü yavrusunun yanına yaklaşan köpeklere de saldırdı.

YANINDAN AYRILMADI

Mahalleli hem yavru köpeğin ölümüne hem de anne köpeğin durumundan büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Geçen saatlere rağmen anne köpek, kar altında yavrusunun başında beklemeyi sürdürdü.

"ANNELİK İÇGÜDÜSÜNÜ BEN BU KÖPEKTE GÖRDÜM"

Namaz kıldıktan sonra camiden çıkarken yavru köpeğin öldüğünü fark ettiğini anlatan Seyfullah Kasımoğlu, "Yol ortasında biri yavru, iki köpeğin olduğunu gördüm. Biraz yaklaştığımda yavru köpeğin öldüğünü fark ettim. Çok kötü oldum, çok üzüldüm. Anne köpek yavrusunun başında öylece bekliyordu. Köpeği merak ettiğim için birkaç saat sonra evden gelip görmek istedim. Ama, yerinde değildi. Biraz daha uzakta bulunan ağaçlık alana yavrusunu getirmiş başında bekliyordu. Gece geç saatlerde, yani olaydan 10 saat sonra geldiğimde hala yavru köpeğin başında bekliyor. Yanına yaklaşan diğer köpeklere saldırıp, yavru köpeğin yanına yaklaşmasına izin vermiyordu. Evden biraz et getirip, anne köpeğe verdim. Çok zor bir durum bu. Annelik içgüdüsü nasıl bir şey ben bu köpekte gördüm. Bir gün sonra sabah geldiğimde köpek kar ve tipinin altında hala yavrusunu bekliyordu." dedi.

























