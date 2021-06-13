25 yaşındaki Hasret Nur Köse ve 27 yaşındaki Burak Ünal, düğünlerinin öncesinde inci kefali göçünü izleyerek hatıra fotoğrafı çekildiler.

Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı sulara göç ediyor.

İnci kefalinin kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında jandarma ekipleri tarafından tedbir alınıyor.

ENGELLERİ ZIPLAYARAK GEÇİYORLAR

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için nehirlere akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak geçiyor.

Van'da düğünlerinden önce inci kefal göçü izlediler VİDEO

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İNCİ KEFALİNİN GÖÇÜNÜ İZLEDİLER

Milyonlarca balık, göç sırasında görsel bir şölen sunarken, normalleşme süreci ile birlikte başlayan düğün sezonunda çiftler de, inci kefalinin göçünü izlemeye geliyor. Erciş ilçesinde Hasret Nur Köse ve Burak Ünal çifti, balık bendine gelerek, inci kefalinin göçünü izleyerek, hatıra fotoğraf çektirdi.

"BU ANI FOTOĞRAFLARLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİK"

İnci kefali göçünü izlemeye geldiklerini belirten Hasret Nur Köse, "Eşimle birlikte gelip inci kefallerinin göçünü izleyip, fotoğraf çektik. Balıkların harika bir göç yolculuğu var. Biz de en mutlu günümüzde gelip burada göçü izleyip, bu anı fotoğraflarla ölümsüzleştirdik. Çok mutluyuz." dedi.





























