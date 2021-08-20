Van'da flamingolar yer değiştirince fotoğrafçıların ilgisi arttı

Kuraklık nedeniyle flamingoların yer değiştirmelerinin ardından fotoğrafçılar, daha yakın çekim alabildikleri için kuşları farklı açılardan görüntüledi.

Göçmen kuşların önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü havzası, bu yıl da binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Havaların ısınmasıyla geldikleri bölgede yaz boyunca konaklayan flamingolar, havzada görsel şölen sunuyor.

Van Gölü kıyısındaki Çelebibağı, Gölağzı ve Kasımbağı mahallelerinin sazlık alanları da flamingoların önemli konaklama yerlerinden.

DOĞA FOTOĞRAFÇILARI İÇİN AVANTAJ OLDU

Gölağzı Mahallesi'ndeki sazlık alanlarda konaklayan flamingolar ise kuraklık yüzünden her yıl konakladıkları sazlık alanı bu yıl değiştirip, yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Van Gölü'nün açık alanlarına konaklamaya başlayınca bu durum, amatör doğa fotoğrafçılarına avantaj sağladı.

Sazlık alan ve göldeki çekilme yüzünden flamingoların konakladıkları alana daha fazla yaklaşabilen fotoğrafçılar, buradaki mesafeden istedikleri kareleri çekebiliyor.

FOTOĞRAFLARLA TANITIM

Van Gölü havzasında yaklaşık 5 ay kalan, daha sonra da Afrika'ya göç eden flamingoları görüntülemek için bölgeye gelen Türkiye Gençlik Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü'nün 10 üyesi, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştıklarını, bununla da bölgede bulunan 232 kuş türünün tanıtımına katkı sağladıklarını anlattı.

"TÜM ARKADAŞLARIMIZI BU GÜZELLİĞİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUZ"

Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Engin İşler, "TÜGVA fotoğrafçılık kulübü üyesi arkadaşlarımızla birlikte flamingoların en yoğun olduğu Gölağzı Mahallesi'ne geldik. Amacımız buradaki görsel şöleni çekip sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak bölgenin tanıtımına katkı sunmak. Sadece flamingolar değil, bulunduğumuz yerde yüzlerce göçmen kuş çeşidi bulunmakta. Bizim gibi doğa fotoğrafçılığı yapan bütün arkadaşlarımızı bu güzelliği görmeye davet ediyoruz." dedi.

















