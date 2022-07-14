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    Van’da fotoğraf sanatçıları dolunayla özçekim yaptı

    Van'da akşam saatlerinde görülen dolunay izleyenleri kendine hayran bırakırken, fotoğraf sanatçıları dolunayla poz verdi.
    • 14.07.2022 - 23:25
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 23:46
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    Van’da fotoğraf sanatçıları dolunayla özçekim yaptı

    Van’ın semalarında akşam saatlerinde görülen dolunay güzelliğiyle mest ederken, izleyenlere ayrı bir renk kattı.

    Bulutsuz havada net olarak görülen dolunay, şehri aydınlatmasıyla görenleri büyüledi.

    Fotoğrafçılardan dolunayla özçekim

    Dolunayın güzelliğini fırsat bilen fotoğraf sanatçıları bu anı yaşamak için bol bol fotoğraf çekti. Fotoğraf sanatçıları, dolunayın önüne davul zurna eşliğinde halk oyunları ekibi ile teleskop gibi objeler koyarak, dolunayı seyrine doyumsuzluğunu görüntülerdiler.

    İHA'nın haberine göre, fotoğraf sanatçılarının gecenin finalinde dolunay ile selfie çekmeleri ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

    Van’da fotoğraf sanatçıları dolunayla özçekim yaptı #1

    Van’da fotoğraf sanatçıları dolunayla özçekim yaptı #2

    Van’da fotoğraf sanatçıları dolunayla özçekim yaptı #3

    Van’da fotoğraf sanatçıları dolunayla özçekim yaptı #4


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