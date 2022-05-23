Van'da düzenlenen "univivor" etkinliğinde gençler oluşturulan parkurlarla kıyasıya yarıştı.

İpekyolu Belediyesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) tarafından gençlerin spor faaliyetleriyle sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla "univivor" etkinliği düzenlendi.

Gençler, Survivor benzeri yarışlarda mücadele etti

Üniversite sahilinde yapılan etkinlikte 16 yaş ve üzeri dörder kişilik gruplardan oluşan gençler, "survivor" benzeri parkurlarda birinci olmak için yarıştı.

Van'da gençler 'univivor' yarışlarıyla eğlendi - VİDEO

46 takım yarıştı

AA'nın haberine göre; 46 takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada birinci olan "Cennet Takımı" 6 bin, "Nurse Star Takımı" 3 bin ve "KingPower Takımı" da 1500 lira ödülün sahibi oldu.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli de etkinliği izledi.

Etkinlikle 3 gün sürdü

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Şevli, gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlere devam ettiklerini belirterek, "Üç gün süren etkinlik sonunda kazanan öğrenciler büyük ödülün sahibi oldu. Güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Kaymakam Aydın da organizasyona destek veren ve katılanlara teşekkür etti.