Van'da görülmeye değer manzara: Gölün üstü buz tuttu

Soğuk hava yurdun dört bir yanında etkisini göstermeye devam ediyor.
Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı artış gösterdi.
Doğu Anadolu Bölgesi'ni tamamen etkisi altına alan kar, bazı bölgelerde olumsuz şartları beraberinden getirirken bazı bölgelerde ise kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Gölün üstü buz tuttu
Bu bölgelerden biri de Van'da bulunan Sıhke Gölü oldu.
Soğuk hava gölün üzerinin tamamen buz kaplanmasına neden oldu.
Bu görüntüler ise fotoğraf meraklılarının ilgisini çekti.
Meteoroloji uyardı
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulundu.
Açıklamada, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine değinildi.
Van'da hava durumu
06.00 - 09.00 saatleri arası: -4°C
09.00 - 12.00 saatleri arası: -1°C
15.00 - 18.00 saatleri arası: 2°C
18.00 - 21.00 saatleri arası: 0°C
21.00 - 24.00 saatleri arası: -4°C
İşte görülmeye değer o manzara...Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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