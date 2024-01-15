Van'da görülmeye değer manzara: Gölün üstü buz tuttu Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar ve soğuk hava Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alırken göllerin üstü buz tutarak kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

AA

Soğuk hava yurdun dört bir yanında etkisini göstermeye devam ediyor.

Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı artış gösterdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni tamamen etkisi altına alan kar, bazı bölgelerde olumsuz şartları beraberinden getirirken bazı bölgelerde ise kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Gölün üstü buz tuttu

Bu bölgelerden biri de Van'da bulunan Sıhke Gölü oldu.

Soğuk hava gölün üzerinin tamamen buz kaplanmasına neden oldu.

Bu görüntüler ise fotoğraf meraklılarının ilgisini çekti.

Meteoroloji uyardı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulundu.

Açıklamada, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine değinildi.

Van'da hava durumu

06.00 - 09.00 saatleri arası: -4°C

09.00 - 12.00 saatleri arası: -1°C

15.00 - 18.00 saatleri arası: 2°C

18.00 - 21.00 saatleri arası: 0°C

21.00 - 24.00 saatleri arası: -4°C

İşte görülmeye değer o manzara...

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)