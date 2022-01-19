- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Van'da hava sıcaklığı, eksi 39'u gördü
Van'da hava sıcaklığı, eksi 39'u gördü
Hava sıcaklığının eksi 39.2 dereceyi gördüğü Çaldıran'da rekor sıcaklık, 1990 yılında kaydedilen eksi 46.4 derece.
- İHA
- 19.01.2022 - 12:32
- Güncelleme : 19.01.2022 - 13:07
Deniz seviyesinden 2 bin 55 metre yüksekte olan Van’ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyü dondu.
Bölgede termometreler eksi 39 dereceyi gösterdi.
Çaldıran’da hayat adeta durma noktasına geldi.
REKOR 1990 YILINDA
Geçtiğimiz günlerde eksi 41 dereceyi gören ilçede, en son 9 Ocak 1990 tarihinde eksi 46.4 ile rekor derece kaydedilmişti.
EKSİ 39'U GÖRDÜ
Çaldıran ilçesinde gece termometrelerin eksi 39,2 dereceyi göstermesiyle çatılarda uzun buz sarkıtları da oluştu.