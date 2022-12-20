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    Van'da ilk kez doğum günü kutlanan Nisanur gözyaşlarına boğuldu

    Babası güvenlik korucusu olan ve bugüne kadar hiç doğum günü kutlanmayan 7 yaşındaki Nisanur için sürpriz düzenlendi. Nisanur, pastayı ve organizasyonu görünce ağlamaya başladı.
    • 20.12.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 09:54
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    Van'da ilk kez doğum günü kutlanan Nisanur gözyaşlarına boğuldu

    Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Nisanur Nama'ya unutamayacağı bir gün düzenlendi.

    Babası güvenlik korucusu olan Nisanur'un doğum gününün yaklaştığını ve bugüne kadar hiç kutlamadığını öğrenen Gençlik Merkezi'nin sorumlusu, bu durumu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na anlattı.

    Bunun üzerine hemen hazırlıklara başlandı. Belediye ve Gençlik Merkezi gönüllüleri yapacakları sürprizi için çalışırken, Nisanur ve arkadaşlarına ise okula müfettişlerin geleceğini, bunun için hazırlıklı olmaları söylendi.

    Pasta ile sınıfa girdiler

    Nisanur'un doğum gününde gönüllüler, palyaço ve doğum günü pastasıyla sınıfa girdi.

    Çalınan doğum günü şarkısında kendi ismini duyan Nisanur, büyük mutluluk yaşadı.

    Nisanur Nama, gönüllülerle ilk kez kendisi için alınan doğum günü pastasını kesti.

    Van da ilk kez doğum günü kutlanan Nisanur gözyaşlarına boğuldu #1

    Gözyaşlarını tutamadı

    Kaymakam ve Belediye Başkanı Mehmetbeyoğlu'nun kendisi ve arkadaşları için gönderdiği hediyeleri alan Nisanur, yaşadığı mutluluğu ise gözyaşları içinde anlatmaya çalıştı.

    Kaymakam Mehmetbeyoğlu da partiye görüntülü aradığı cep telefonuyla katıldı. Mehmetbeyoğlu, Nisanur'un doğum gününü kutlayıp, minik öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

    Nisanur Nama’nın dedesi İzzet Kılıç, torununun ilk kez doğum günü kutlaması yaptığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.


    Van da ilk kez doğum günü kutlanan Nisanur gözyaşlarına boğuldu #2

    Van da ilk kez doğum günü kutlanan Nisanur gözyaşlarına boğuldu #3

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