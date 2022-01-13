Başkale ilçesinde trafik kontrol noktasında görevli jandarma, kendisine yaklaşan tilkiyi besledi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Van-Hakkari yolu üzerinde trafik kontrol noktasında görevli olan jandarma personeli, 2 bin 400 rakımda eksi 22 derece soğukta hayvanları da unutmuyor.

AÇ OLAN TİLKİYE YARDIM ETTİ

Bebleşin mevkiindeki trafik kontrol noktasında görevli jandarma personeli, yolda bir tilkinin kendilerine doğru geldiğini fark etti. Tilkinin aç kaldığını düşünen jandarma, hayvanın yanına kadar gitti.

O ANLAR KAMERADA

Jandarma personelleri kar nedeniyle yiyecek bulamayan ve uzun süre aç kalan tilkiyi elleriyle besledi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Van'da jandarma aç kalan tilkiyi elleriyle besledi VİDEO

