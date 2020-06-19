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    Van'da jandarmanın keklik kurtarma operasyonu

    Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda bir şahsın aracında, nesli tükenme tehlikesi yaşayan 5 yavru çil keklik bulundu.
    • İHA
    • 19.06.2020 - 09:37
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    Van'da jandarmanın keklik kurtarma operasyonu

    Van iline bağlı Gevaş ilçesinde jandarmanın yaptığı aramanın ardından bir şahsın aracından, 5 yavru çil keklik çıkarıldı.

    Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban kontrol noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapan Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yapılan aramada kutu içerisinde 5 yavru çil keklik olduğunu tespit etti.

    TAZMİNAT TALEBİ

    Yavru kekliklere el konulurken, şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 1.575 TL idari para cezası ile 5 bin 640 TL de tazminat bedeli kesildi.

    Yavru keklikler emin ellerde -2

    JANDARMAYA TEŞEKKÜR

    Yetkililer, gayretli çalışmalarından dolayı Gevaş-Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

    Yavru keklikler emin ellerde -1

    Yavru keklikler emin ellerde -3

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