Van'da jandarmanın keklik kurtarma operasyonu

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda bir şahsın aracında, nesli tükenme tehlikesi yaşayan 5 yavru çil keklik bulundu.

Van iline bağlı Gevaş ilçesinde jandarmanın yaptığı aramanın ardından bir şahsın aracından, 5 yavru çil keklik çıkarıldı.

Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban kontrol noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapan Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yapılan aramada kutu içerisinde 5 yavru çil keklik olduğunu tespit etti.

TAZMİNAT TALEBİ

Yavru kekliklere el konulurken, şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 1.575 TL idari para cezası ile 5 bin 640 TL de tazminat bedeli kesildi.

JANDARMAYA TEŞEKKÜR

Yetkililer, gayretli çalışmalarından dolayı Gevaş-Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı çalışanlarına teşekkür etti.