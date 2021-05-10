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    Van'da kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi

    Van’ın Muradiye ilçesinde yapılan denetimlerde kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali tespit edildi.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 11:32
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    Van'da kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi

    Van Gölü Havzası'nın önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için uygulanan av yasağı kapsamında görevlilerin denetimleri sürüyor.

    Muradiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde 1,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi.

    İMHA EDİLDİ

    Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen balığı imha ederken, av yasağına uyulması çağrısında bulundu.

    Van'da kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi VİDEO

    Van da kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi #1

    Van da kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi #2

    Van da kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi #3

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