Van'da kar 1 metreyi geçti! Hayvanlar ahırlara kardan tünelle ulaştı Van'ın yüksek kesimlerindeki kar yaşam şartlarını zorlarken, hayvancılık yapan besiciler de karla kendi yöntemleri ile mücadele ediyor. Bahçesaray'da besiciler hayvanların geçmesi için kardan tünel açtı.

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İHA

Van Bahçesaray'da çetin kış şartlarından dolayı kar kalınlığı arttı. Besiciler küçükbaş hayvanların dışarıya çıkıp girmesini sağlamak adına kardan tünelli geçiş yaptı.

Mahalle muhtarı kar 1 metreyi geçince, hayvanları beslemek için çareyi tünel kazmakta buldu.

Etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarını açtıkları tünel sayesinde ahırdan çıkarıp ot ve yem veriyor.

Ekipler kapalı yolları açıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediye, Edremit Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerin karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan 671 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Kar kalınlığı 1 metreyi buldu"

Kar yağışının en etkili olduğu Van'ın Bahçesaray ilçesindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi buldu.

Vatandaşlar hayvanlarını açtıkları tünelden geçirerek besliyor

İlçeye bağlı Arvas Mahallesi muhtarı Hidayet Arvas, kar altındaki ahırda bulunan koyunları açtığı kar tünelinden dışarı çıkarıp besledi.

"Dışarı çıkarıp ot ve yem verebildik"

Muhtar Arvas, yaşadıkları ile ilgili olarak şöyle konuştu:

Kar yağışı şu anda devam ediyor. Öyle bir yağmış ki ancak açtığınız tünelle hayvanlarımızı dışarı çıkarıp ot ve yem verebildik.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)