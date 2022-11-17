Van'da kar mesaisi başladı

2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nin karla kaplandı. Seyir halindeki sürücüler kar yağışına hazırlıksız yakalanınca zor anlar yaşandı.

Türkiye'nin doğu kesimlerinde kar yüzünü göstermeye başladı.

Birçok bölgede sonbahar manzaraları yerini beyaz gelinliğe bıraktı.

Bu kez görüntülerin adresi Van...

Karabet Geçidi karla kaplandı

Kent merkezinde sabah saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı.

Bahçesaray ilçesindeki Karabet Geçidi de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bazı sürücüler seyir halindeyken kara hazırlıksız yakalandı. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı görüldü.

Çığ riskine karşı ulaşıma kapatılıyor

4-5 Şubat 2020'de meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray yolu, 2 yıldır çığ riskinin olduğu zamanlarda ulaşıma kapatılıyor.

Sis de engel oldu

DHA'nın aktarımına göre; sisin de etkili olduğu kara yolunda sürücüler yardım bekledi.





