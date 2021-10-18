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Van'da kar yağışı
- İHA
- 18.10.2021 - 17:57
- Güncelleme : 18.10.2021 - 18:28
Van'da etkili olan sağanak yağış aralıklı devam ederken, yüksek kesimlerde ise yağışlar kar şeklinde düşmeye başladı.
BEYAZA BÜRÜNDÜ
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, Bahçesaray ilçesinin yüksek kesimleri de beyaza büründü. Van-Bahçesaray yolunu kullanan sürücüler, beyaz manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
METEOROLOJİ, YAĞIŞLARIN SÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerine kadar Van çevrelerinde devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, “Van merkez ilçeleri ile Özalp, Saray, Erciş, Muradiye, Çaldıran, Gürpınar ile Bitlis ve Muş’un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.