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- Van'da kardan adama maske taktılar
Van'da kardan adama maske taktılar
Kar yağışının ardından mahallede toplanıp kardan adam yapan çocuklar, kardan adamına cerrahi maske taktı.
- DHA
- 23.12.2020 - 14:16
Van ilinin Erciş ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Kenti esir alan kar yağışıyla her yer beyaza büründü.
5 kilometre uzaklıkta bulunan Salihiye Mahallesi'nde oturan çocuklar da bugün sokaklara çıkıp, oynadı.
CERRAHİ MASKELİ KARDAN ADAM
10 yaşlarındaki çocuklar, mahallede kardan adam yaparak, ağız kısmına da cerrahi maske taktı.
Çocuklar, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek istediklerini söyledi.