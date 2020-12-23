Euro
9.3243
0.13%
Dolar
7.6428
-0.22%
Altın
458.4
0.1%
Borsa
1.418
0.93%
Bitcoin
176.907
0.06%
EXEN Coin
11.16
-1.93%
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Van'da kardan adama maske taktılar

    Kar yağışının ardından mahallede toplanıp kardan adam yapan çocuklar, kardan adamına cerrahi maske taktı.
    • DHA
    • 23.12.2020 - 14:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da kardan adama maske taktılar

    Van ilinin Erciş ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

    Kenti esir alan kar yağışıyla her yer beyaza büründü.

    5 kilometre uzaklıkta bulunan Salihiye Mahallesi'nde oturan çocuklar da bugün sokaklara çıkıp, oynadı.

    CERRAHİ MASKELİ KARDAN ADAM

    10 yaşlarındaki çocuklar, mahallede kardan adam yaparak, ağız kısmına da cerrahi maske taktı.

    Çocuklar, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek istediklerini söyledi. 

    Van da kardan adama maske taktılar #1

    Van da kardan adama maske taktılar #2

    Van da kardan adama maske taktılar #3

    Van da kardan adama maske taktılar #4

    Van da kardan adama maske taktılar #5

    Van da kardan adama maske taktılar #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir