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- Van'da kardan, Van Gölü canavarı yapıldı
Van'da kardan, Van Gölü canavarı yapıldı
Edremit Belediyesi'nin personelleri, biriken karları bir araya getirerek Van Gölü canavarı yaptı.
- AA
- 27.12.2020 - 15:07
Van'da etkili olan yoğun kar yağışı, eğlenceli manzaraları da ortaya çıkardı.
Edremit Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışının ardından biriken karları eğlenceye dönüştürdü.
VAN GÖLÜ CANAVARI YAPTILAR
Edremit ilçesindeki Kent Meydanı'nda biriken karları temizleyen işçiler, 10 metre uzunluğunda dev "Van Gölü canavarı" yaptı.
FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER
Yoldan geçen vatandaşlar da kardan canavarla hatıra fotoğrafı çektirdi.