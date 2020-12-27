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    Van'da kardan, Van Gölü canavarı yapıldı

    Edremit Belediyesi'nin personelleri, biriken karları bir araya getirerek Van Gölü canavarı yaptı.
    • AA
    • 27.12.2020 - 15:07
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    Van'da kardan, Van Gölü canavarı yapıldı

    Van'da etkili olan yoğun kar yağışı, eğlenceli manzaraları da ortaya çıkardı.

    Edremit Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışının ardından biriken karları eğlenceye dönüştürdü.

    VAN GÖLÜ CANAVARI YAPTILAR

    Edremit ilçesindeki Kent Meydanı'nda biriken karları temizleyen işçiler, 10 metre uzunluğunda dev "Van Gölü canavarı" yaptı.

    FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

    Yoldan geçen vatandaşlar da kardan canavarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Van da kardan, Van Gölü canavarı yapıldı #1

    Van da kardan, Van Gölü canavarı yapıldı #2

    Van da kardan, Van Gölü canavarı yapıldı #3

    Van da kardan, Van Gölü canavarı yapıldı #4

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