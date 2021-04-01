Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaşan bölgelerdeki mezra yollarının açılması için çaba gösteriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, nisan ayında da karla mücadele ediyor.

Yoğun kar, tipi ve çığ nedeniyle kapalı olan mahalle ile mezra yollarını açan ekipler, kente 90 kilometre uzaklıktaki Töreli, Anaköy ve Daldare mahalleleri ile bu mahallelere bağlı 10 mezrada çalışma yürütüyor.

ZOR ŞARTLARA RAĞMEN YOLLARI AÇMAYA ÇALIŞIYORLAR

Operatör Fesih Demircan, kırsalda yaşayanların mağdur olmaması için zor şartlara rağmen yolları açmaya çalıştıklarını söyledi.

Kent merkezindeki karla mücadele çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Demircan, "Kar kalınlığının 5-6 metreye ulaştığı kırsal bölgelerde mücadelemiz devam ediyor. Kapanan yolların tamamını bugün açmayı planlıyoruz." dedi.