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    Van'da kaza yapan öğrenci servisini devrilmemesi için elleri ile çektiler

    Gürpınar ilçesinde, kırsal mahalleden alınan öğrencilerin okullarına götürüldüğü minibüs, buzlanma nedeniyle kayıp yol kenarında durdu.
    • 20.12.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 13:56
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    Van'da kaza yapan öğrenci servisini devrilmemesi için elleri ile çektiler

    Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle kaza yaşandı.

    Şerif Güncer'in kullandığı öğrenci servis minibüsü, mahalle yakınlarında  kayarak yolun kenarında durdu.

    Bir tarafı yolun asfalt kısmında, diğer tarafı da toprak bölümde kalan minibüsteki öğrenciler, araçtan indirildi.

    Vatandaşlar minibüsü elleriyle tuttu

    Çevredekiler ve sürücü, toprak alana devrilmemesi için minibüsü elleriyle tutarak halatlarla çekti.

    Olay yerine ekipler sevk edildi

    Bölge halkı, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre, ekipler minibüsü çekip yola çıkardı.

    Van da kaza yapan öğrenci servisini devrilmemesi için elleri ile çektiler #1

    Van da kaza yapan öğrenci servisini devrilmemesi için elleri ile çektiler #2

    Van da kaza yapan öğrenci servisini devrilmemesi için elleri ile çektiler #3

    Van da kaza yapan öğrenci servisini devrilmemesi için elleri ile çektiler #4


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