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    Van'da kazı yapılan inşaat alanının yanındaki AVM'nin duvarı çöktü

    Van'da bir inşaatın temel kazısında meydana gelen göçük, yanında bulunan alışveriş merkezinin (AVM) duvarının çökmesine neden oldu.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 18:24
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    Van'da kazı yapılan inşaat alanının yanındaki AVM'nin duvarı çöktü

    Van'ın Erciş ilçesi Kışla Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, inşaatın temel kazısında meyadana gelen göçükte yanında bulunan AVM'nin bir duvarı çöktü.

    BİR MÜŞTERİ YARALANDI

    AVM'de bulunan işçiler ve müşteriler bir anda kendilerini dışarı atarken, çökme sırasında bir müşteri hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Göçüğün olduğu bölgeye gelen Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu da konuyla ilgili bilgi aldı. Polis, meydana gelen göçükle ilgili soruşturma başlattı.

    Van da kazı yapılan inşaat alanının yanındaki AVM nin duvarı çöktü #1

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    Van da kazı yapılan inşaat alanının yanındaki AVM nin duvarı çöktü #3

    Van da kazı yapılan inşaat alanının yanındaki AVM nin duvarı çöktü #4

    Van da kazı yapılan inşaat alanının yanındaki AVM nin duvarı çöktü #5

    Van da kazı yapılan inşaat alanının yanındaki AVM nin duvarı çöktü #6

    Van da kazı yapılan inşaat alanının yanındaki AVM nin duvarı çöktü #7

    Van da kazı yapılan inşaat alanının yanındaki AVM nin duvarı çöktü #8

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    Van da kazı yapılan inşaat alanının yanındaki AVM nin duvarı çöktü #10


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