Petrol
110.82
-0.79%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
576.488
-3.16%
BTXN Coin
32.22
3.13%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Van'da kendi yaptığı yelken kanadıyla uçtu

    Özalp ilçesinde terzilik yapan adam, ilgi duyduğu yelken kanadını kendi imkanlarıyla yaparak 12 metre yüksekten 36 metre ilerledi.
    • 18.04.2022 - 11:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da kendi yaptığı yelken kanadıyla uçtu

    Van'ın Özalp ilçesinde yaşanan olay Hezarfen Ahmed Çelebi'yi hatırlattı.

    Kentte terzi olarak çalışan Mücahit Reis, ilgisinin yoğunluğu nedeniyle kendi imkanlarıyla yaptığı yelken kanatla uçtu.

    "Orijinalleri pahalı diye kendim yapmayı denedim"

    İHA'nın haberine göre, çadır bezi ve alüminyum malzemelerden yaptığı yelken kanatla uçan Reis, “Başarılı bir deneme olduğuna inanıyorum. Tabi yaptığım yelken kanadı geliştirmem gerekir. Yelken kanat orijinalleri çok pahalı olduğu için kendim yapmayı denedim.

    "12 metre yüksekliğe çıkıp 36 metre ileri gittim"

    Yaptığım yelken kanat orijinali kadar havalanmıyor. İnşallah daha iyisini yapacağız. En son uçuşumda ise 12 metre yüksekliğe çıkarak 36 metre ileri gitmeyi başardım” dedi.

    Van da kendi yaptığı yelken kanadıyla uçtu #1

    Van da kendi yaptığı yelken kanadıyla uçtu #2

    Van da kendi yaptığı yelken kanadıyla uçtu #3

    Van da kendi yaptığı yelken kanadıyla uçtu #4


    İlginizi Çekebilir

    Bahçelievler'de AVM asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Bahçelievler'de AVM asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Zeytin sezonun ilk yarısında 60 bin tonluk ihracat
    Ekonomi

    Zeytin sezonun ilk yarısında 60 bin tonluk ihracat

    Görüş Bildir