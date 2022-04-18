Van'da kendi yaptığı yelken kanadıyla uçtu

Van'da kendi yaptığı yelken kanadıyla uçtu

Özalp ilçesinde terzilik yapan adam, ilgi duyduğu yelken kanadını kendi imkanlarıyla yaparak 12 metre yüksekten 36 metre ilerledi.

Van'ın Özalp ilçesinde yaşanan olay Hezarfen Ahmed Çelebi'yi hatırlattı.

Kentte terzi olarak çalışan Mücahit Reis, ilgisinin yoğunluğu nedeniyle kendi imkanlarıyla yaptığı yelken kanatla uçtu.

"Orijinalleri pahalı diye kendim yapmayı denedim"

İHA'nın haberine göre, çadır bezi ve alüminyum malzemelerden yaptığı yelken kanatla uçan Reis, “Başarılı bir deneme olduğuna inanıyorum. Tabi yaptığım yelken kanadı geliştirmem gerekir. Yelken kanat orijinalleri çok pahalı olduğu için kendim yapmayı denedim.

"12 metre yüksekliğe çıkıp 36 metre ileri gittim"

Yaptığım yelken kanat orijinali kadar havalanmıyor. İnşallah daha iyisini yapacağız. En son uçuşumda ise 12 metre yüksekliğe çıkarak 36 metre ileri gitmeyi başardım” dedi.