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DHA

Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Nakşin Özdemir'in okuma aşkı, herkesin gözlerini yaşartıyor.

İnşaat işçisi Mustafa ile Ayfer Özdemir çiftinin en büyük çocuğu olan Nakşin, dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmadan doğdu.

Daha önce birçok hayırsever, aileye yardım ederek Nakşin için yurt dışından protez kol ve bacak temiz edilmesi içi seferber olmuştu.

Yaklaşık 1 yıl protez kol ve bacakları kullanan Nakşin, aldığı kilo ve boyunun uzaması nedeniyle protezleri artık kullanamıyor.

EVİ OKULA ÇEVİRDİLER

Bu yıl lise eğitimine başlayan Özdemir, engeli nedeniyle okula gidemeyince ailesi evi okula çevirdi.

Küçük çocuğu, okulun Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni Osman Zengin, Türk Dili Edebiyat Öğretmeni Benazir Kaya ile Coğrafya Öğretmeni Seyithan Keskin, evinde ziyaret ederek ders kitaplarını verdi.

"ÇOK BAŞARILI BİR ÖĞRENCİ"

Seyithan Keskin, "Nakşin'e güveniyoruz. Bugüne kadar derslerini hep evde gördü. Çok başarılı bir öğrenci. Bizler de onun liseyi başarıyla tamamlaması için elimizden geleni yapacağız. İlk dersimizi verdik. Sorduğumuz sorulara eksiksiz cevap verdi." dedi.

"PROTEZLER KÜÇÜK GELİYOR, DESTEK BEKLİYORUM"

Öğretmenleriyle ilk dersi yapmanın mutluluğunu yaşayan Nakşin Özdemir ise "Öğretmenimle ilk derse başladım. Çok heyecanlıyım. Geçen yıl aldığım protez kol ve bacaklar bana küçük gelince zorlanıyorum. Şu an kullanamıyorum. Yeni protez almamız gerekiyor. Bunun için de destek bekliyorum." diye konuştu.