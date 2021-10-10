İlkbahar aylarının gelmesi ile birlikte 2 bin 700 rakımlı Morgedik yaylalarına çıkan besiciler, dönüşe başladı. Kuraklık nedeniyle yayladan erken dönen besicilerin yolu, 15 gün boyunca devam edecek.

Besiciler ve göçerler Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak gibi illerden ilkbahar mevsiminde Van'ın Erciş, Gürpınar, Çatak, Gevaş ve Başkale ilçeleriyle Hakkari'nin yüksek rakımlı yaylalarına geliyor.

Yaylalara yerleşen Göçerler, burada kışlık yiyeceklerini hazırlıyor.

Yaz boyunca yaylalarda kalan Göçerler, yağ, yoğurt ve peynirlerini hazırlayarak eylül ortasında dönüş yoluna geçiyor.

Ancak bölgede yaşayan ve göçerlerin aksine dönüş için ekim ayını bekleyen besiciler, kuraklıktan olumsuz etkilendi.

"KURAKLIK NEDENİYLE OT KALMADI"

600 koyunuyla Van'ın Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Morgedik yaylalarında yaz aylarını geçiren Erdal Bayramhan, havaların erken soğuması ve bu yıl etkili olan kuraklık yüzünden ot kalmadığını, bundan dolayı bölgeden erken ayrıldıklarını söyledi.

Van'da kuraklıktan etkilenen besicilerin dönüşü başladı ViDEO

"EKİM AYININ SONUNDA DÖNÜYORDUK AMA.."

Yolculuğunun 15 gün süreceğini belirten Bayramhan, "Yaz aylarının başlamasıyla birlikte yaylaya çıkıyoruz. Yaylaya çıktıktan yaklaşık 2 ay sonra koyunlarımızı kırpıp, sağımlarını yapıyoruz. İlaçlarını veriyoruz. Ekim ayının sonlarında ise dönüş hazırlıklarına başlıyoruz.

Ancak bu yıl havalar erken soğudu, ayrıca kuraklık yüzünden yaylada ot kalmayınca hayvanlarımızı 20-25 gün köye erken götürmeye karar verdik. 2 çobanla yaptığımız yolculuğumuz ise yaklaşık 2 hafta sürüyor.

Yemlerini hazırlayacağız, kış ayları boyunca da içeride bakacağız. Önümüzdeki yıl havaların daha iyi olmasını ve yaylaların daha yeşil olmasını umut ediyoruz" diye konuştu.