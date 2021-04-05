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- Van'da kuyuya düşen koyun kurtarıldı
Van'da kuyuya düşen koyun kurtarıldı
15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
- DHA
- 05.04.2021 - 09:55
- Güncelleme : 05.04.2021 - 10:00
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Van Yolu Mahallesi'nde sahibinin ismi öğrenilemeyen bir koyun, yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.
Kuyudan gelen koyun sesini duyan mahalleli, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
SAHİBİNE VERİLDİ
Gelen ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu koyun, halatla kuyudan çıkarılarak, sahibine teslim edildi.