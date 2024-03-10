Van’da mahalle yoluna çığ düştü! Ekipler temizledi Bugün Van'da kar kalınlığı 5 metreyi buldu. Van’ın Başkale ilçesinde mahallesi Sualtı Mahallesi yoluna çığ düştü. İş makineleri yolu tekrar kullanıma açtı.

İHA

Yurdun bir kısmı baharı yaşarken Doğu'da kar yağıış etkili olmaya devam ediyor.

Van’ın Başkale ilçesinde mahalle yoluna düşen çığ, belediye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu temizlendi.

İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesi yoluna düşen çığın temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Mahalle Muhtarı Yakup Akkaya, yüksek rakımlı bölgede sürekli çığ düştüğünü söyledi.

Yol ulaşıma açıldı

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda yolu ulaşıma açtı.

Ekiplerin yolun tekrar açılması için seferber olduğunu belirten Akkaya, şöyle konuştu:

Mahallemizin yolu çığ bölgesi. Kış aylarında zorunlu olmadıkça kullanmıyoruz. Önceki gün ilçeye gelmek için yola çıktık. Bir süre sonra baktık yola çığ düşmüş. Çok şükür olumsuz bir durum yok. Köye geri dönüp ekiplere haber verdik. Bugün hava müsait olunca çalışmalar başlatıldı. Kar kalınlığı çığ yatağında 5 metreyi bulmuş durumda. İş makineleri yolu tekrar açtı. Ekiplere teşekkür ediyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)