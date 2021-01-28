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    Van’da mahallelinin davullu tefli karga mücadelesi

    Özellikle gün batımına yakın zamanlarda ortaya çıkan yüzlerce karga, çıkardıkları ses ve ekinlerin zarar görme ihtimali nedeniyle mahalleliyi endişelendirirken, ilginç bir yöntem uygulanmaya başladı.
    • DHA
    • 28.01.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 10:52
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    Van’da mahallelinin davullu tefli karga mücadelesi

    Van’ın Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kasımbağı Mahallesi'nde, özellikle gün batımına yakın zamanlarda ortaya çıkan yüzlerce karga, hem çıkardıkları ses hem de ekinlerin zarar görmesi ihtimali yüzünden mahalle halkını tedirgin ediyor.

    Kargalardan rahatsız olan mahalleli, kovmak için ise ilginç yöntem uyguladı.

    Mahallede oturanlar, havanın kararması ile birlikte gelen kargaları davul ve tef çalarak, bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.

    “KARA BULUT GİBİ KAPLAMAYA BAŞLIYOR”

    Mahalleliden Zülküf Çiçek, kargaların özellikle yaz mevsiminde ekinlerine zarar verdiğini belirterek, "Akşam olunca kargalar, mahallemizin üzerini kara bulut gibi kaplamaya başlıyor. O kadar kalabalık geliyorlar ki gökyüzünü sanki kara bulutlar kaplıyor. Sesleri de bizi çok rahatsız ediyor. Hayvanlarımızın samanlarına da zarar veriyorlar. Biz de mahalledeki gençlerle birlikte elimizde davul ve tef çalarak gürültü çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

    Van'da mahalleyi istila eden kargaları davul ve tef çalarak kovmaya çalışıyorlar İZLE

    Van’da mahallelinin davullu tefli karga mücadelesi #1

    Van’da mahallelinin davullu tefli karga mücadelesi #2

    Van’da mahallelinin davullu tefli karga mücadelesi #3

    Van’da mahallelinin davullu tefli karga mücadelesi #4

    Van’da mahallelinin davullu tefli karga mücadelesi #5

    Van’da mahallelinin davullu tefli karga mücadelesi #6

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