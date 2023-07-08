Van'da mavi bayraklı plajda yoğunluk oluştu Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye’nin tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sahip olan Van Gölü’ndeki Mollakasım Plajında vatandaşlar hafta sonunu değerlendirdi.

İHA

Türkiye doğa güzellikleri yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakıyor...

Onlarca mavi bayraklı plajıyla turist çeken Türkiye'de denize kıyısı olmadığı halde tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sahip olan Mollakasım Plajı ziyaretçi akınına uğruyor.

Dünyanın ve Türkiye’nin ise en büyük tuzlu-sodalı gölü olan Van Gölü’nün kıyıları yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor.

Vatandaşlar sahilde piknik yaptı

Hava sıcaklığının 30-35 dereceyi bulduğu Van’daki yerli ve yabancı turistler, Mollakasım Plajı'nda piknik yapıp, göle girerek serinledi.

Vatandaşlar, mavi bayraklı plajın temiz ve berraklığıyla Ege ve Akdeniz plajlarını aratmadığını belirterek, herkesi Van Gölü’ne davet etti.

Vatandaştan çağrı

Van Gölü’nün serin sularında yüzmenin keyfinin yaşayan vatandaşlar, bu güzelliğe sahip çıkılması gerektiği çağrısında bulundu.

Öte yandan, Van Gölü'ndeki hareketliliği gören sahil güvenlik personeli ise boğulma tehlikelerine karşı bölgede devriye atıyor.