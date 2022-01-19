Van'da Muradiye Şelalesi dondu

Van'ın Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle dondu.

Yoğun kar yağışı ve soğukların etkisiyle donan Muradiye Şelalesi, görenleri adeta büyülüyor.

18 metre yükseklikten akan şelale donmasıyla beraber yerli ve yabancı ziyaretçilerine eşsiz bir güzellik sunuyor.

"MÜKEMMEL BİR YER"

Muradiye Şelalesi’nin güzelliğini görmek için Ankara’dan geldiğini söyleyen Yurdagül Zorlu, "Bugüne kadar gelmediğime pişmanım. Bir doğa harikası. Tüylerimiz diken diken oldu. Fotoğraf çekmeyip sürekli izlemek istedim. Mükemmel bir yer, mutlaka herkesin gelip görmesi gereken bir yer.” dedi.

"VAN HİÇ BEKLEDİĞİMİZ GİBİ BİR YER DEĞİLMİŞ"

İlk defa grup olarak İstanbul’dan Van’a geldiklerini söyleyen Tuba Yılmaz da, “Gerçekten harika bir yolculuk. Van hiç beklediğimiz gibi bir yer değilmiş. Van'ın bence turizmle haberlerde daha fazla ön plana çıkarılması gerekir. Biz Van’ı çok sevdik, herkesi Van’a bekliyoruz.” ifadelerini kullandı

















