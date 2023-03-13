Van'da Nevruz hazırlıkları! İranlılar geliyor İranlı turistlerin vazgeçilmez yeri olan Van'da, 13 günlük Nevruz Bayramı için geri sayım başladı.

21 Mart Nevruz Bayramı'na sayılı günler kala Van’ın gerekli tüm hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, İranlı misafirleri beklediklerini söyledi.

Özellikle konaklama sektöründe gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Uslu, “İranlı misafirlerimiz geldiklerinde konaklama konusunda hiçbir sıkıntı söz konusu değil. Şu anda oteller boş konumunda. Biz Nevruz döneminde İranlı ziyaretçileri bekliyoruz. Onların konaklamalarına yönelik herhangi bir aksaklık söz konusu değildir.” dedi.

"İranlı turistleri bekliyoruz"

Van’da deprem olacağı yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğuna dikkat çeken Uslu, şunları söyledi:

Deprem denilen olgu doğal bir afettir. ‘Olabilecek, oldu, olacak’ gibi ifadelerle bir ilin geleceğinde özellikle turizm anlamındaki gelişimi ile alakalı bazı sektelere uğramasının pekte uygun olmadığını düşünüyoruz. Sadece Van değil, olamayacak dedikleri illerde bile bu tür afetler olabilir. Bu nedenle bunu şimdiden konuşup da ziyaretçilerin önünü kapatmanın bence aklıselim bir fikir olmadığını düşünüyorum. Gelecek konusunda böyle bir kaygının Van için olduğunu ben düşünmüyorum. Teknik konular benim alanımın dışında. Kültür ve Turizm İl Müdürü olarak Nevruz dönemi içerisinde her yıl olduğu gibi biz tekrar İranlı misafirlerimizi bekliyoruz. Bu noktada özellikle konaklama ve diğer sektörlerde herhangi bir aksaklığın oluşmaması için de elimizden gelen tedbirleri alıyoruz. Bu noktada da çalışıyoruz. İranlı misafirlerimizin Nevruz döneminde tatillerini Van’da geçirmelerini istiyoruz. Çünkü Van’ın tarihi ile birlikte doğası ve gezilecek yerlerini İranlılar bizden daha iyi biliyor. Her yıl binlerce, yüz binlerce insanı burada ağırlıyorsak, bu Van’ın bir cazibe merkezi haline geldiğini göstermesi açısından önemlidir.

"Kaliteli turist seviyesi sayısına ulaşmamız lazım"

Geçen sene 15-20 günlük bir zaman diliminde yüz binin üzerinde İranlı turistin Van’a geldiğini vurgulayan Uslu, şunları söyledi: