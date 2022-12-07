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    Van'da öğrenciler kar altında okullarına gitti

    Bölgede mevsimin ilk karı yüzünü gösterdi. Gece boyunca devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı.
    • 07.12.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 09:21
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    Van'da öğrenciler kar altında okullarına gitti

    Yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeyi sürdürüyor.

    Kış mevsimine girilmesiyle yüksek kesimlere yağan kar, özellikle hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Doğu Anadolu bölgesinde yüzünü gösterdi.

    Bu illerden biri de Van oldu.

    Mevsimin ilk karı düştü

    Sabah okula gitmek için uyanan çocuklar, kente düşen mevsimin ilk karı ile güne başladı.

    Çocuklar, lapa lapa yağan karın altında okulun yolunu tutarken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştığı belirtildi.

    Van da öğrenciler kar altında okullarına gitti #1

    Çalışma başlatıldı

    Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

    DHA'nın aktarımına göre; kar yağışı ile birlikte sokakların beyaza büründüğü görüldü.

    Van da öğrenciler kar altında okullarına gitti #2

    Van da öğrenciler kar altında okullarına gitti #3

    Van da öğrenciler kar altında okullarına gitti #4

    Van da öğrenciler kar altında okullarına gitti #5

    Van da öğrenciler kar altında okullarına gitti #6

    Van da öğrenciler kar altında okullarına gitti #7

    Van da öğrenciler kar altında okullarına gitti #8

    Van da öğrenciler kar altında okullarına gitti #9

    Van da öğrenciler kar altında okullarına gitti #10


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