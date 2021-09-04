Van'da parmağı kopan vatandaş için polis helikopteri havalandı

Sıracettin Dede yaşadığı olayı anlattıktan sonra, "Burada tedavimi görüyorum doktorlar nezaketinde. Allah devletimizi, polisimizi, askerimizi ve sağlık çalışanlarımızı korusun" dedi.

Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Sıracettin Dede, spiral makinesine parmağını kaptırdı.

Sol parmağı kopan ve bacağından yaralanan Dede'nin komşuları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

POLİS HELİKOPTERİ HAVALANDI

Van Yüzüncü Yıl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Dede, daha sonra polis helikopteriyle Diyarbakır’a getirildi.

Helikopterden indirilen Dede, ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne getirilerek ameliyata alındı.

Dede burada yapılan müdahalelere rağmen, doku uyuşmazlığı kaybının yaşanması üzerine kendi rızasıyla parmağının alınmasını istedi.

Yapılan ameliyatın ardından, Dede'nin sol baş parmağı alınırken hastanede ise tedavisi sürüyor.

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"ALLAH DEVLETİMİZİ KORUSUN"

Yaşadığı olayı anlatan Dede, spiral makineyle tahta parçayı keserek düzeltmek için çalıştırdığını ve elinden kaydığını parmağı kesildiğini belirterek, "Spiral makinesiyle evde bir iş vardı onu yapmaya çalıştığım sırada elimden kaydı ve elimi kestim. Bağırdım kimse yoktu yanımda komşum geldi.

Aracıyla hastaneye götürdü. Orada doktorlar müdahalede bulundular. Bu işlemi yapamayacaklarını söylediler. Helikopterle beni Diyarbakır'a sevk ettiler. Polis arkadaşlar beni buraya getirdiler.

Burada çaba gösterdiler ama maalesef dokuların tamamen kaybedildiği ve parmağın dikilemeyeceği söylendi. Dikilse dahi ileride tekrar ameliyat olacağı söylendi. Kendi rızamla parmağın alınmasını istedim.

Bu şekilde parmak alındı. Burada tedavimi görüyorum, doktorlar nezaketinde. Allah devletimizi, polisimizi, askerimizi ve sağlık çalışanlarımızı korusun." dedi.