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    Van'da saldırıya uğrayan dağ keçisini sürü kurtardı

    Kurtlar tarafından saldırıya uğrayan ve arka bacaklarından ağır yaralanan dağ keçisi, karşılaştığı sürünün arasına girerek kurtuldu.
    • 24.12.2022 - 15:26
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    Van'da saldırıya uğrayan dağ keçisini sürü kurtardı

    Muş’un Varto ilçesinde akılalaz bir olay yaşandı.

    Kurtlar tarafından saldırıya uğrayan ve arka bacaklarından ağır yaralanan dağ keçisi, karşılaştığı sürünün arasına girerek kurtuldu.

    Varto kırsalında kurtların saldırısına uğrayan dağ keçisi, merada otlayan koyun sürüsü sayesinde hayatta kaldı.

    Tedavi altına alındı

    Çobanın yoğun çabası ile köy merkezine ulaştırılan yaralı dağ keçisi, vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Köye gelen ekipler tarafından Tarihi Murat Köprüsü'ndeki hayvanat bahçesine götürülen dağ keçisi, burada veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.

    Van da saldırıya uğrayan dağ keçisini sürü kurtardı #1

    Kontrol altında tutuluyor

    Yaralı keçi, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşması durumunda yeniden yaşam alanına bırakılacak.

    Tedaviye olumlu yanıt verdi

    İHA'nın haberine göre, yaban keçisinin arka iki bacağındaki yaralara dikiş atıldığı bilgisini veren yetkililer, uyguladıkları antibiyotik, sprey ve vitamin tedavisinin olumlu yanıt verdiğini belirtiler.

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