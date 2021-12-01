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Van'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Van'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Erciş ilçesinde rüzgar, bir okulun çatısının uçmasına neden oldu.