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    Van'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

    Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Erciş ilçesinde rüzgar, bir okulun çatısının uçmasına neden oldu.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 21:20
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    Van'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

    Van'ın Erciş ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle Çimen Mahallesi’nde bulunan Çimen İlkokulunun çatısı uçtu.

    PARÇALAR OKULUN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

    Uçan çatı parçaları okulun bahçesine düştü. Çatı parçalarının uçtuğu bahçede öğrencilerin olmayışı olası faciayı önledi.

    ELEKTRİK TELLERİ ZARAR GÖRDÜ

    Ayrıca Erciş-Ağrı kara yolunda bulunan kereste doğrama atölyesinin de çatısı uçtu duvarları devrildi. Çelebi Bağı Mahallesi’nde de bir ahırın çatısı uçtu. Çatı parçalarının zarar verdiği elektrik telleri VEDAŞ ekiplerince onarıldı.

    Van da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu #1

    Van da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu #2

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    Van da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu #5

    Van da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu #6

    Van da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu #7

    Van da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu #8

    Van da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu #9

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