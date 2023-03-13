Van'da 'şok ev' baskını: 66 kaçak göçmen yakalandı

Türkiye’de düzensiz göçle mücadele sürüyor…

Hudutlarda kaçak geçişe izin vermeyen görevliler, bir şekilde Türkiye’yi girmeye başaranları da bir bir topluyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı ile ilgili mücadelesi devam ederken, İpekyolu ilçesinde 'Şok evler' diye tabir edilen bir adreste kaçak göçmen olduğu ihbarı alındı.

66 kaçak göçmen yakalandı

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda  Afganistan uyruklu 66 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçısı 1 kişi tutuklandı

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan göçmen kaçakçısı S.K., sevk edilidği mahkemece tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Van'da 'Şok ev' baskınında 66 kaçak göçmen yakalandı #1
Van'da 'Şok ev' baskınında 66 kaçak göçmen yakalandı #2