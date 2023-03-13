Van'da 'şok ev' baskını: 66 kaçak göçmen yakalandı Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan 'Şok ev' baskının 66 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan S.K. ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Türkiye’de düzensiz göçle mücadele sürüyor…

Hudutlarda kaçak geçişe izin vermeyen görevliler, bir şekilde Türkiye’yi girmeye başaranları da bir bir topluyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı ile ilgili mücadelesi devam ederken, İpekyolu ilçesinde 'Şok evler' diye tabir edilen bir adreste kaçak göçmen olduğu ihbarı alındı.

66 kaçak göçmen yakalandı

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 66 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçısı 1 kişi tutuklandı

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan göçmen kaçakçısı S.K., sevk edilidği mahkemece tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.