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Van'da su deposu dondu
Boruları patlayan su deposunun donmuş hali kameralara yansıdı.
- AA
- 31.12.2020 - 16:02
- Güncelleme : 31.12.2020 - 17:28
Van’da geçen hafta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor.
Doğu Anadolu’da kar yağışının ardından bir haftadır dondurucu soğuklar etkili oluyor.
Soğuk hava nedeniyle Erciş ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan sazlık ve tatlı su kaynaklarının da döküldüğü Gölağzı Mahallesi'nin sahili buzla kaplandı.
DONAN SU DEPOSU GÖRÜNTÜLENDİ
Benzer manzaraya Özalp ilçesinde bir yenisi eklendi. Boruları patlayan 20 metre yükseklikteki su deposundan akan su dondu.
Donan su deposundan objektiflere ilginç görüntüler yansıdı.