Van'da 'Survivor' formatlı yarışmada 46 genç yarıştı

Üniversitenin düzenlediği müsamerede bir araya gelen 46 genç, Survivor tarzı yarışmayla kıyasıya mücadeleye girdi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Yüzüncü Yıl Ünivetsitesi ile birlikte spora teşvik etkinliği düzenlendi.

Van Gölü Sahili’nde hazırlanan parkurlarda 'Survivor' benzeri 'Univivor' yarışması düzenlendi.

Yarışmada, 16 yaş ve üzeri 46 genç yarışma, 4'erli gruplar halinde ter döktü. Sporcular; dart, tekerlek devirme, puzzle, denge tahtası, sürünme gibi yarışlarda kıyasıya mücadele etti.

1'inci takıma 6 bin TL ödül

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın da yarışmaları izledi. Zorlu geçen yarışmalar sonunda 1’inci olan Cennet Takımı 6 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Yarışmanın 2’ncisi Nurse Star Takımı 3 bin, 3’üncülüğü elde eden King Power takımı ise bin 500 TL ile ödüllendirildi. Yarışma sonunda öğrenciler, çalınan müzik eşliğinde halay çekti.

Emeği geçenlere teşekkür etti

​Kaymakam İhsan Emre Aydın, gençleri spora teşvik etmek amacıyla böyle yarışmanın düzenlendiğini belirterek, "Belediye olarak üniversitemizle birlikte birçok organizasyona imza atıyoruz. Organizasyonda, birlikte, beraberlikte olduğumuz için sayın rektörümüze teşekkür ediyorum. Bu yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışmalar 3 gün sürdü

DHA'ya konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise zorlu parkurlarda 3 gün süren yarışmaların gençlerde büyük bir heyecan yarattığını söyleyerek, "Gayet güzel, keyifli bir bahar şenliği gerçekleştiriyoruz. Univivor da güzel bir renk kattı. Desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.





































