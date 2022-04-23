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    Van’da ticari takside 1 milyon dolarlık banknot bulundu

    Gürpınar İlçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ticari taksiye yapılan operasyonda 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi.
    • 23.04.2022 - 13:26
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    Van’da ticari takside 1 milyon dolarlık banknot bulundu

    Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen istihbarı çalışmalar neticesinde Edremit ilçesine doğru hareket halindeki bir araç durduruldu.

    1 milyon dolarlık banknot bulundu

    Araçta yapılan aramalarda ABD Merkez Bankası tarafından bastırılarak bazı ABD’li iş adamlarına koleksiyon amacıyla verildiği anlaşılan 1 milyon dolarlık bir adet banknotlardan biri ele geçirildi.

    Konuya ilişkin açıklama Van Valiliği'nden yapıldı.

    Açıklamada, "Ele geçirilen banknotun gerçek olup olmadığının tespiti için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Van Şubesi’ne gönderildiği ve gerçek olduğu rapor ile bildirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

    İHA’nın haberine göre olayın şüphelileri Z.S ve C.S isimli şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

    Van’da ticari takside 1 milyon dolarlık banknot bulundu #1


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