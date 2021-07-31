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    Van'da trafo ile duvar arasına sıkışan keçi kurtarıldı

    Trafo ile duvar arasına sıkışan keçinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler keçiyi kurtararak, sahibine teslim etti.
    • İHA
    • 31.07.2021 - 11:56
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    Van'da trafo ile duvar arasına sıkışan keçi kurtarıldı

    Van’ın Muradiye ilçesi Kandahar Mahallesi’nde, bir keçi trafo ile duvar arasına sıkıştı.

    Keçinin sahibi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler, kısa süre içerisinde olay yerine geldi.

    EKİPLER KEÇİYİ KURTARDI

    Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Muradiye Grup Amirliği Ekipleri, duvarı kırarak keçiyi bulunduğu yerden kurtardı.

    Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.

    Van'da trafo ile duvar arasına sıkışan keçi kurtarıldı VİDEO

    Van da trafo ile duvar arasına sıkışan keçi kurtarıldı #1

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