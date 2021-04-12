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    Van'da yanan sazlıkta, hayvanlar zarar gördü

    Geçtiğimiz hafta 20 dönümlük alanda çıkan yangının ardından birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan geriye yanmış kuş yuvaları ve kaplumbağalar kaldı.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 10:19
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    Van'da yanan sazlıkta, hayvanlar zarar gördü

    Van'ın Erciş ilçesinin merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, Van Gölü kıyısında bulunan Gölağzı Mahallesi'nde, 6 Nisan'da akşam saatlerinde sazlık alandan dumanlar yükseldi.

    Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, Erciş Belediyesine bağlı İtfaiye grup amirliğini arayarak ihbarda bulundu.

    Yangının çıktığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    YANGIN, GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

    Bataklık üzerindeki sazlığa ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren zorlu söndürme çalışmalarının ardından yangını güçlükle kontrol altına alıp söndürdü.

    KUŞ YUVALARI YÜREK BURKTU

    Yangının ardından sazlıkta ortaya çıkan görüntüler ise yürek sızlattı. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda, alevlerden kurtulmayı başaran kaplumbağaların yaşam mücadelesi devam ederken, alevlerin küle dönüştürüp büyük tahribata uğrattığı kuş yuvaları ise yürek burktu.

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