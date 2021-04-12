Van'da yanan sazlıkta, hayvanlar zarar gördü

Geçtiğimiz hafta 20 dönümlük alanda çıkan yangının ardından birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan geriye yanmış kuş yuvaları ve kaplumbağalar kaldı.

Van'ın Erciş ilçesinin merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, Van Gölü kıyısında bulunan Gölağzı Mahallesi'nde, 6 Nisan'da akşam saatlerinde sazlık alandan dumanlar yükseldi.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, Erciş Belediyesine bağlı İtfaiye grup amirliğini arayarak ihbarda bulundu.

Yangının çıktığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN, GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Bataklık üzerindeki sazlığa ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren zorlu söndürme çalışmalarının ardından yangını güçlükle kontrol altına alıp söndürdü.

KUŞ YUVALARI YÜREK BURKTU

Yangının ardından sazlıkta ortaya çıkan görüntüler ise yürek sızlattı. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda, alevlerden kurtulmayı başaran kaplumbağaların yaşam mücadelesi devam ederken, alevlerin küle dönüştürüp büyük tahribata uğrattığı kuş yuvaları ise yürek burktu.





































