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    Van'da yaşayan Türkiye’nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti

    Edremit ilçesinde yaşayan Türkiye’nin en yaşlı kadını olan Emine Baytar, 122 yaşında hayata veda etti.
    • İHA
    • 04.12.2020 - 18:06
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 18:49
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    Van'da yaşayan Türkiye’nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti

    Van’ın Edremit ilçesinin Andaç Mahallesi'nde yaşayan 122 yaşındaki Emine Baytar, bugün yaşamını yitirdi.

    65 yaşındaki oğlu Faris Baytar, gelini ve torunlarıyla yaşayan, nüfus cüzdanı bilgilerine göre 1898 Kafkas doğumlu olan 5 çocuk annesi ve 80'e yakın torun sahibi Emine Baytar hayata gözlerini yumdu.

    TORUNLARININ TORUNUNU GÖRDÜ

    Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, sosyal medya hesabında Emine Baytar’ın vefat haberini paylaşarak, “Türkiye’nin en yaşlı kadını olan ve torunlarının torununu gören asırlık çınarımız Emine Baytar ninemiz, 122 yaşında bugün hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

    Van da yaşayan Türkiye’nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti #1

    Van da yaşayan Türkiye’nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti #2

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